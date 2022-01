1899 Spitalsmitarbeiter sind krank oder infiziert

Experten rechnen mit dem Höhepunkt der Omikron-Welle in den ersten Februarwochen. Im Auge haben sie dabei immer die so genannte kritische Infrastruktur, die das Leben in unserem Bundesland am Laufen hält. Derzeit wird in diesen Bereichen die Lage in Oberösterreich als ernst, aber noch nicht bedrohlich eingestuft.