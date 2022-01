WEGA stürmt Wohnung von schießwütigem Wiener (16)

In gestohlenem Auto am Neujahrstag angehalten

Nach der Ausforschung der Identität des 16-Jährigen wurde er mit zwei weiteren Jugendlichen am Neujahrstag in einem gestohlenen Fahrzeug mit gestohlenen Kennzeichen angehalten. „Der beschuldigte Jugendliche führte dabei eine geladene Schreckschusspistole mit sich. Im Kofferraum des Fahrzeugs wurden weitere gestohlene Kennzeichen gefunden. Zudem war der Lenker des Fahrzeugs (der 16-Jährige, Anm.) durch Suchtgift beeinträchtigt“, sagte BMI-Sprecher Harald Sörös. Der 16-Jährige wurde vorläufig von der WEGA festgenommen.