Dank Make A Wish wurde Saras Herzenswunsch wahr

Eine neue Zimmereinrichtung, ganz nach ihrer Vorstellung, mit einem großen Bett sowie vielen bunten LED-Lichterstreifen - so das Anliegen, mit dem sich die 10-jährige Sara an Make A Wish wandte. Das Mädchen leidet an SAA, der schweren aplastischen Anämie, einer seltenen Erkrankung des blutbildenden Systems im Körper.