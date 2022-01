Junge Frau wird bei Horrorunfall auf Eis getötet

Zur selben Zeit fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Lastwagen in die entgegengesetzte Richtung. In der Folge kam es zur frontalen Kollision, wodurch der Lastwagen nach rechts in die Wiese abgewiesen wurde. Der PKW der Frau kam völlig zerstört auf der Straße zum Stehen. Trotz der sofortigen Alarmierung der Rettungskräfte erlag die Fahrerin, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde, noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt.