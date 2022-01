Vom Provisorium zum Tempel

Denn erst im Sommer ’80 bekamen allen voran Eishockeyspieler, Eiskunstläufer und Eisstocksportler ein Dach über den Kopf. Eine Schließung der Halle verhinderte die damals gültige Reichsgaragenordnung, da nicht genügend Parkplätze im Volksgarten zur Verfügung standen. So zog es weiter oft wie im Vogelhaus, wurde an der Leider-nicht-Halle viel herumgebastelt. In der ’81 im Eishockeyspiel des HCS gegen den KAC 5000 begeisterte Zuschauer alle Rekorde sprengten.