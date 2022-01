Salzburg gewann in Villach - KAC unterlag Dornbirn

In der ersten kompletten Runde des Jahres in der ICE Hockey League nach zahlreichen Corona-Absagen hat Tabellenführer Salzburg in Villach 4:2 gewonnen! Matchwinner war Peter Schneider mit drei Toren. Der KAC bezog drei Tage nach dem 6:0 im Kärntner Derby eine 1:2-Heimpleite gegen Dornbirn. Auch Schlusslicht Linz mit 0:3 gegen Znojmo und Graz mit 2:3 gegen Innsbruck gingen als Verlierer vom eigenen Eis. Fehervar gewann das Duell um Platz zwei gegen Bozen daheim 3:1.