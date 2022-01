Die weltweit führenden Lawinenexperten

Ein Winter ohne Lawinen? So etwas gibt es nicht. Denn wo Schnee in den Bergen fällt, da können Lawinen ausgelöst werden; und diese stellen nicht nur für alle Wintersportler und Urlauber eine Gefahr dar. Unvergessen ist etwa noch heute im Mölltal der 21. Jänner 1951. 100.000 Kubikmeter Schnee donnerten damals aus der Weißen Wand in Richtung Heiligenblut und rissen 36 Gebäude mit. Sechs Menschen starben den weißen Tod. Vieles hat sich seither zwar getan, und auch der nicht weniger gebirgige Süden Österreichs verfügt über ein Netz an Messstationen, das jedoch im Vergleich zu Tirol bescheiden ist. Denn der Lawinenwarndienst wird in Kärnten, das viele noch immer nur als das Land der tausend Seen wahrnehmen, obwohl der höchste Berg Österreichs in Kärnten steht, von der Politik äußerst stiefmütterlich behandelt. Während die Steiermark, Salzburg oder das Land Tirol mit seinem skitouren-begeisterten Landeshauptmann Geld für ganze Teams zur Verfügung stellen, muss sich in Kärnten dieser umfangreichen und verantwortungsvollen Aufgabe ein Einziger stellen. Trotz aller Schwierigkeiten gelingt es Wilfried Ertl dennoch, tagtäglich einen Lawinenlagebericht für alle Regionen Kärntens zu veröffentlichen, das Netz an Messstationen zu warten und auch Mitglieder der Lawinenkommissionen fortzubilden. Lawinen-Willi, Danke für deinen Einsatz! Hoffentlich erkennt auch die Politik, wie wichtig ein Schutz vor Lawinen ist - bevor es zu spät ist.