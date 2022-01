Planungen für Mega-Bauprojekt in Salzburg starten

Bereits 2017 kaufte die Mirabell Real Estate Invest GmbH mit Sitz in Innsbruck ein brachliegendes Gewerbegrundstück an der Schallmooser Hauptstraße für stolze 5,69 Millionen Euro. Nun könnten dort bald die Bagger auffahren: Die Investoren und die Heimat Österreich (HÖ) wurden dieser Tage beim Gestaltungsbeirat vorstellig – die gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft kaufte den Tirolern unlängst 2300 der 4300 Quadratmeter großen Fläche ab, berichtet HÖ-Geschäftsführer Stephan Gröger. „Wir stehen noch ganz am Anfang, laut der ersten Baukörperstudie werden 35 Wohnungen möglich sein“, berichtet Gröger. 75 Prozent davon sollen als geförderte Mietwohnungen angeboten werden. Bis dahin ist allerdings noch einiges zu erledigten: Die Salzburger müssen ihre Fläche noch umwidmen lassen. „Wir hoffen, dass wir diese Widmung bekommen“, sagt Gröger.