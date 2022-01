Illegales Pokertournier von Polizei aufgelöst

Einer Polizeistreife war am Donnerstagabend aufgefallen, dass in einem Wettlokal in Dornbirn immernoch Betrieb herrschte - obwohl es bereits 22.25 Uhr und damit die Sperrstunde überschritten war. Daraufhin kontrollierten mehrere Beamte das Lokal. Als die Polizisten über die Schwelle traten, befanden sich noch 17 Personen in den Räumlichkeiten. Sie hatten sich offenbar zu einem Pokertournier eingefunden.