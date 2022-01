Ärger über späte Behandlung im Parlament

Rund 335.000 Menschen haben im September an zwei Volksbegehren Pro & Contra Impfpflicht teilgenommen - mit klarem Ergebnis: Mehr als 80 Prozent aller Beteiligten lehnen eine Impfpflicht strikt ab. Trotz klarem Votum wurde die Impfpflicht im Parlament beschlossen, das Gesetz wird in wenigen Tagen in Kraft treten: „Das ist eine Verhöhnung der direkten Demokratie“, sagt Volksbegehren-Mitinitiator Marcus Hohenecker bei „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.