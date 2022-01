Diebe stahlen Kirchturmzeiger aus 50 Metern Höhe

Die Diebe, die in der deutschen Gemeinde Kranenburg in der Nacht auf Mittwoch ihr Unwesen getrieben haben, müssen schwindelfrei und Nerven aus Stahl gehabt haben. Die Unbekannten entwendeten einen Zeiger einer Kirchturmuhr - in 50 Metern Höhe. Die Kriminellen hatten es vermutlich auf das Metall abgesehen.