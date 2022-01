Dolezal: „Skandale gehören zu Madonnas DNA“

Seit dem Beginn ihrer Karriere spielte die „Queen of Pop“ Madonna sie mit Provokationen. Kein Wunder also, dass sie auch heutzutage mit freizügigen Fotos auf Instagram für Furore sorgt. Auch ihre Auswahl an Songs und Themen, waren für Schlagzeilen, unter anderem ihr Song „Like a Prayer“ oder der Bühnen-Kuss mit Sänger-Kollegin Britney Spears. Rudi Dolezal lässt ihre Skandale und Skandälchen nochmal aufleben und zeigt ihre erfolgreichsten Videos.