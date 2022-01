Diebische Naschkatze mit 54 Schokotafeln erwischt

Gegen 15.30 Uhr hatte der Verdächtige aus Montenegro in einem Geschäft in der Koppstraße ein Auge auf die hochpreisigen Schokoladentafeln geworfen. Insgesamt 54 Stück - von Bitterschokolade bis hin zu Schokolade mit Frucht- und Nussanteil - ließ er daraufhin in seiner Sporttasche verschwinden, und wollte danach das Weite suchen.