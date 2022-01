Eisbären spät von Siegerstraße gedrängt

Einen guten Start in Quali-Runde A konnten hingegen die jungen Eisbullen bejubeln. Auswärts in Sterzing brillierten die Boys von Coach Teemu Levijoki im Schlussdrittel und schlugen die Südtiroler mit dem 4:1 (Torschützen: Maier, Eham, Heigl Krening) zum ersten Mal in dieser Saison. Mann des Spiels war Keeper Flo Bugl, der die Juniors mit einigen Paraden im Spiel hielt.