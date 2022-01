Für Toptalent Lea geht es Schlag auf Schlag

Mit Simon Eder, Julia Schwaiger und Katharina Innerhofer reisen am Freitag drei Salzburger Biathleten zu den Olympischen Spielen nach Peking. Es ist das ganz große Winterhighlight in dieser Saison. Alle Augen sind auf die Sportler gerichtet, die in China um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Doch auch in Europa wird um Spitzenplätze gekämpft. Genauer gesagt am Arber im Bayerischen Wald, wo seit Mittwoch die Biathlon-EM über die Bühne geht.