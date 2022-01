Thiem-Comeback wackelt ++ Adi Hütter vor dem Aus?

Das Comeback von Dominic Thiem hängt am seidenen Faden, Adi Hütter muss in den nächsten beiden Bundesliga-Spielen liefern und Rad-Profi Egan Bernal ist bei Bewusstsein - das und noch mehr sind ihre Themen bei den „Krone“-Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 27. Jänner.