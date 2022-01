Auf Kopf „wie auf Fußball eingetreten“

Erinnerungslücken, Sehstörungen, Probleme und Schmerzen beim Essen – all das ist für einen jungen Salzburger Realität. Ein 23-jähriger alkoholisierter Tschetschene hatte ihn in der Halloween-Nacht des vergangenen Jahres in der Salzburger Griesgasse so zugerichtet, dass er immer noch unter den Folgen leidet.