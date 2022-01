Die kleine Botin braucht einfach Ordnung!

Als arbeitende Mama bin ich es gewohnt, flexibel und in kurzen Intervallen an Bürokram zu arbeiten, und genau das habe ich inzwischen auch in andere Lebensbereiche übernommen. Ich putze nicht stundenlang alles auf einmal (weil ich mich sonst nur ärgere, wenn ich „fertig“ bin und dort, wo ich angefangen habe, bereits wieder Chaos herrscht). Ich mache Raum für Raum und manchmal unterteile ich auch das noch nach Regalen oder Schränken. So sehe ich das Licht am Ende des Tunnels sehr rasch und motiviere mich so schon im Tun.