Südafrikas Führerschein-Drucker wieder in Betrieb

Übergangslösungen als Notlösung

Seit November mussten in dem Land Hunderttausende Autofahrer mit abgelaufenen Führerscheinen fahren, weil die in den 1990er-Jahren angeschaffte Druckmaschine defekt war. Mbalula hatte daraufhin Übergangslösungen sowie neuartige Führerscheine angekündigt. In Südafrika muss der Führerschein alle fünf Jahre erneuert werden.