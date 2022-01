Fahndern ging tollpatschiger Einbrecher ins Netz

Bereits um 5:45 Uhr hatte sich der Mann in ein Einfamilienhaus geschlichen. Als er dort das Kinderzimmer betrat, fing ein zehnjähriges Kind aber zu schreien an. Der Iraker zog sich fluchtartig aus dem Gebäude zurück. Dem nicht genug, versuchte sich der Mann um 15 Uhr anderswo in einem Garten Zugang zu einem Geräteschuppen zu verschaffen. Die Hausbesitzerin fertigte im Zuge dessen Lichtbilder an, vertrieb den Eindringling von ihrem Grund.