66-Jähriger starb nach Zusammenstoß auf Skipiste

Schwerer Crash am Obertauern

Ebenfalls zu einem Zusammenstoß kam es am Mittwoch um 9.30 Uhr zwischen zwei Deutschen auf der Gamsleitenbahn 1 am Obertauern. Ein 52-Jähriger blieb bei dem Unfall unverletzt, ein 83-Jähriger zog sich hingegen Rippenbrüche und eine Gehirnerschütterung zu. Der Mann wurde mit dem Akja abtransportiert und ins Krankenhaus nach Schladming überführt.