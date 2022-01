Symphonien am Eis beim Mozart Cup

Der Mozart Cup ist eine von acht Synchroneislauf-Veranstaltungen der Internationalen Eislaufunion (ISU) in dieser Saison. Ein österreichisches Team kann sich bei den Senioren nicht mit den internationalen Hochkarätern messen. Coronabedingt hatten sich die Salzburger 2020 aufgelöst. „Seitdem versuchen wir im Rahmen der Sweet Mozart Academy wieder eine Basis zu schaffen“, so Kiefer. Zuseher sind keine erlaubt, verfolgen kann man den Event via Livestream.