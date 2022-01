Schüler riefen zum Streik, doch fast niemand kam

„Schwarze“ Schülerunion gegen Matura-Streiks

Ganz und gar nicht begeistert von den Protesten sind hingegen die Schülervertreter von der entsprechenden ÖVP-Vorfeldorganisation. „Proteste sollten der letzte Weg sein“, heißt es vonseiten der „schwarzen“ Schülerunion. Sie sehe die Schülervertreter nicht „auf der Straße“, sondern „direkt am Verhandlungstisch mit den zuständigen Politikern“. Immerhin wären auch bisherige Verhandlungen am Tisch besprochen worden, daher setze sich die Schülerunion für Änderungen auf Landes- und Bundesebene ein. „Wir wollen reden, das ist unser Recht“, so Frederik Maldeghem von der Schülerunion. „Wir sind auch gegen eine mündliche Matura und fordern wie in den vergangenen zwei Jahren eine Sonderregelung“, so Maldeghem.