Betriebsbaugebiet statt Wald regt im Landtag auf

„Asamer will offenbar vollendete Tatsachen schaffen, bevor Politiker umdenken und Behörden zurückrudern“, unken Bewohner der betroffenen Region an der Westautobahn. Denn auch in der Landespolitik geht’s rund: Heute, Donnerstag, gibt es im Landtag eine Dringliche Anfrage der Grünen an Raumordnungslandesrat Markus Achleitner (ÖVP), wie es denn möglich war, dass der Wald trotz Gegenwehr von Teilbehörden umgewidmet und gerodet werden konnte.