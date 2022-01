Mit der Krone zum „Agua Misteriosa“

Frischen Wind für die Region erwartet sich Tourismusverband-Geschäftsführerin Brigitta Pelzer: „Mit dieser neuen Art der Freizeitbeschäftigung lernen Tages- und Nächtigungstouristen sowie Einheimische die Gegend in ihren vielen Facetten kennen.“ Für alle Teilnehmer gibt es nach dem Rätsel-Abenteuer einen Getränkegutschein, der vor Ort in Gastronomie eingelöst werden kann. In das Outdoor-Escape-Projekt eingebunden sind auch regionale Betriebe. „Unser Logistikpartner kümmert sich um die Ausgabe der Rätselpackages“, sagt Pelzer.