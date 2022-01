Neue Fakultät als „Meilenstein“

Und das, obwohl in Oberösterreich zeitgleich die TU Linz geplant wird und Landeshauptmann von Oberösterreich Thomas Stelzer von einer österreichweit einzigartigen Universität spricht. Laut Rektor Lehnert sei man in Salzburg aber bereits einen „Schritt voraus“. Vor allem die Positionierung der Universitätsstadt Salzburg in Österreich und nun auch in ganz Europa sei durch die neue Fakultät gesichert. „Wir wollen den Studienort attraktiv gestalten“, so Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Für das Vorhaben nimmt die Stadtpolitik rund 12 Millionen Euro in die Hand.