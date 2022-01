Sohn raubte Mutter aus, weil sie kein Geld hergab

Zu sieben Jahren und fünf Monaten Haft war der Mann in Wien verurteilt worden - wegen Gewaltdelikten wie schweren Raub. Am 8. September 2021 durfte er wieder raus. Er besuchte gleich seine Mutter in Salzburg. Doch die Frau wollte dies offenbar nicht. Daraufhin bedrohte er sie und verlangte Geld. Da sich die Frau weiterhin weigerte, wurde der Sohn aggressiv: Er schlug und schubste laut Anklage seine eigene Mama, würgte sie und riss ihr sogar Haare heraus. 250 Euro stahl er ihr aus der Handtasche. Eine Woche später war er schon wieder in U-Haft. Ein Prozess-Termin ist noch offen.