„Falscher Zeitpunkt, um über Lockerungen zu reden“

„Zu früh für solche Entscheidungen“

Anders sieht das die Wiener Handelsobfrau Margarete Gumprecht, für sie kämen die Lockerungen zu früh. „Wir sind mitten in der Omikron-Welle, jetzt ist der falsche Zeitpunkt über Lockerungen zu reden“, sagt sie. Dabei betont sie aber auch die massiven Umsatzeinbrüche der Händler. Bis zu 39 Prozent sind es in der Bekleidungsbranche. Der Rückgang sei aber nicht nur auf die 2G-Kontrollen zurückzuführen. „Es fehlt auch der Bedarf neue Kleidung zu kaufen, wenn keine Bälle stattfinden“, so Gumprecht.