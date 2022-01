ÖSV-Dämpfer am Kronplatz ++ 8 Tote bei Afrika-Cup

Beim Riesentorlauf am Kronplatz in Südtirol enttäuschen die ÖSV-Damen erneut, Katharina Truppe belegt als beste Österreicherin nur Rang 12. Außerdem kommt es beim Afrika-Cup am Montag zu einer Massenpanik mit acht Toten beim Duell Kamerun gegen die Komoren und Rafael Nadal pocht weiterhin auf seinen 21. Grand-Slam-Titel: Der Stier von Manacor steht fix im Halbfinale der Australian Open! All das und noch mehr sehen Sie heute bei Moderatorin Katie Weleba.