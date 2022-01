Stargeiger hatte auch keine einfache Kindheit

Mit seiner eigenen Konzertreihe „Friday Night With Yury Revich“ hat sich der preisgekrönte Geiger einen Traum erfüllt. Für Unicef hat er seine Konzerte weiterentwickelt und hilft mit der „Dreamland“-Konzertreihe Kindern in Not auf der ganzen Welt. Am 27.2.2022 tritt er im Wiener Konzerthaus u.a. mit Star-Sopranistin und Grammy-Preisträgerin Sumi Jo auf. Warum diese Vorbereitungen manchmal anstrengend sind, was ihn antreibt und wie seine eigenen Kindheit war? Das verrät er Sasa Schwarzjirg im Interview. Karten gibt es unter www.konzerthaus.at .