Ab dem 1. Februar wird der Grüne Pass rot

Betroffen sind derzeit rund 35.000 Vorarlberger, ließ Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher in einer Aussendung unlängst wissen. „Wer also am 1. Februar eine unangenehme Überraschung vermeiden will, sollte rechtzeitig die Auffrischungsimpfung in Anspruch nehmen“, betonte sie. Impfkapazitäten würden ausreichend zur Verfügung stehen. Ob diese angenommen werden, wird sich zeigen. Denn alternativ könnten nun ja wieder Geschäfte in Bayern besucht werden. Die Vorarlberger Händler jedenfalls wird das nicht wirklich freuen.