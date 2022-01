Proteste gehen in die nächste Runde

Die diesjährigen Maturanten befinden sich seit fast zwei Jahren im Distance-Learning und fordern daher Erleichterungen für die Matura: speziell das Ausbleiben der mündlichen Prüfungen. „Es gibt keine Gespräche mit uns Maturanten. Wir würden gerne mit am Tisch sitzen und Verhandlungen führen“, so Maas. Falls es keine Änderungen vonseiten der Politik gibt, wird in Salzburg am Mittwoch an den Schulen und auch in der Innenstadt protestiert.