Vermisste Tiere und Vierbeiner zur Vergabe

Aaron (fünf Jahre) ist sehr freundlich, menschenbezogen und liebt gemeinsame Ausflüge! Leider stresst ihn der Tierheimalltag sehr – er ist oft unsicher und stürmisch. Der Pit Bull Terrier-Mischling wünscht sich Menschen, die an seinen bisherigen Trainingserfolgen anknüpfen. Mit Artgenossen versteht er sich derzeit leider nicht. Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 – 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at