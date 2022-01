Salzburg bleibt eine Autofahrer-Stadt

Die vier Prozentpunkte, um die Bürgermeister-Stellvertreterin Unterkofler (ÖVP) den Individualverkehr-Anteil senken will, sollen zu gleichen Teilen mit Fußgängern (aktuell 19 Prozent) und Öffis (derzeit nur 15 Prozent) ausgeglichen werden. Wobei beim öffentlichen Verkehr zunächst zumindest einmal der aktuell Rückgang angehalten werden soll, erklärte Franz Schober, Verkehrs-Chef im Magistrat, bei der Präsentation am Montag. Und Unterkofler stellte gleich zu Beginn klar, dass das Problem nicht alleine hausgemacht ist, denn die täglichen 57.000 Einpendler würden das innerstädtische Verkehrsaufkommen in etwa verdoppeln. In den Zentralraum-Bezirken Flach- und Tennengau liegt der MIV-Anteil sogar bei rund zwei Drittel.