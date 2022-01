Vermeintlicher Lotterie-Gewinn war Betrugsmasche

Eine 44-Jährige aus Zell am Moos erhielt im Oktober 2021 per Mail eine Mitteilung, dass sie bei einer vermeintlichen Lotterie auserwählt worden ist und 1 Million Euro gewonnen hat. Damit ihr dieser Gewinn ausbezahlt werden könne, musste sie sich an eine bestimmte Bank wenden und dort ein Konto eröffnen.