Ein Extra-Euro für die Kultur

Denkt man in Salzburg an Kultur, kommen einem als erstes wohl die Salzburger Festspiele in den Sinn. Doch Salzburger Kultur ist weit mehr als das bekannteste Festival der Welt im Bereich der klassischen Musik und darstellenden Kunst. Die Initiative „Kulturstrategie Salzburg 2024“ in Zusammenarbeit mit dem Kulturressort der Stadt (Leitung: Bernhard Auinger) möchte die Kultur in der Stadt und dem angrenzenden Gebiet weiterentwickeln und modernisieren.