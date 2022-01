Mann soll Ehefrau und Tochter Gewalt angetan haben

Am Landesgericht Salzburg ist am Montag ein 39-Jähriger zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Er soll gegen seine mittlerweile geschiedene Ehefrau und seine Tochter wiederholt Gewalt ausgeübt haben. Laut Anklage soll der Serbe seine ehemalige Partnerin vergewaltigt und geschlagen haben. Zudem habe er an seiner Tochter, als sie 14 Jahre alt war, geschlechtliche Handlungen vorgenommen, ihr wie der Ehefrau mit dem Tode gedroht und sie ebenfalls geschlagen.