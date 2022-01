„Die Kinder haben Besseres verdient!“

Die knapp zwei Jahre andauernde Pandemie hat auch in den Einrichtungen der Kleinsten in unserer Gesellschaft ihre Spuren hinterlassen. Waren die Arbeitsbedingungen für Elementarpädagogen schon davor herausfordernd, haben sich die Probleme nochmals verschärft. Immer weniger Menschen können sich für die Tätigkeit begeistern. Erst im vergangenen Oktober gingen mehr als 5000 Elementarpädagogen in Wien auf die Straßen und forderten bessere Arbeitsbedingungen, ein einheitliches Gehaltsschema und kleinere Gruppen. Und sie werden weiter kämpfen.

