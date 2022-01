Olympia nur für einen unsicher

Beim Biathlon wird man Simon Eder, Katharina Innerhofer und Julia Schwaiger an den Schießständen sehen - Teresa Stadlober und Michael Föttinger in den Langlauf-Loipen. Kombinierer Mario Seidl, Snowboarder Andi Prommegger und Freestyler Matej Svancer werden auch in China an den Start gehen. Ebenso Eiskunstläufer Severin Kiefer mit Partnerin Miriam Ziegler, sowie Bobfahrer Markus Glück und Markus Sammer. Nach Verletzung und Karriere-Aus ist Buckelpisten-Fahrerin Melanie Meilinger nicht dabei, Kollegin Katharina Ramsauer dafür schon.