Junge Epileptiker erkennen Emotionen nur schwer

Rund 80.000 Menschen in Österreich leben mit Epilepsie, fünf bis zehn Prozent davon mit juveniler myoklonischer Epilepsie (JME), die - wie der Name sagt - im Jugendalter auftritt. Salzburger Neurologen haben nun erstmals einen Zusammenhang dieser Epilepsie-Form mit Defiziten in der Emotionserkennung und sozialer Kognition nachgewiesen.