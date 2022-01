Unverständnis über späteres Freitesten

Rüscher hatte die „Anpassung“ damit begründet, dass die Kapazitäten im Land beschränkt seien. Zudem hätte die Erfahrung gezeigt, dass nur 5,8 Prozent jener Personen, die sich am fünften Tag freitesten ließen, einen CT-Wert von über 30 aufwiesen - die überwiegende Mehrheit musste folglich wieder zurück in die Quarantäne. Aktuell werden Freitest-Termine frühestens nach dem achten Tag der Absonderung vergeben - von immerhin 20 Prozent der Getesteten geht zu diesem Zeitpunkt keine Ansteckungsgefahr mehr aus, sie dürfen also wieder ihr alltägliches Leben aufnehmen.