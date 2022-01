Im Rosental ging ein Dachstuhl in Flammen auf

Erst kürzlich wurde am Dachboden gearbeitet

Er gab an, dass am Vortag durch eine Firma eine Zellulose-Einblasdämmung im Dachboden verarbeitet wurde. Dafür wurden ca. 1000 kg bzw. 30 Kubikmeter an Dämmung eingeblasen und die Arbeiten wurden am Samstag gegen 13 Uhr beendet.