Corona-Situation wird zum Turbo für Veränderungen

Mehr als 300 Kurse und Lehrgänge werden heuer in der Weiterbildungseinrichtung angeboten - unter anderem in den Bereichen Fitness und Ernährung, Leben und Natur, Soziales und Pädagogik, sowie Kosmetik und Fußpflege. Um berufstätigen Menschen die Teilnahme zu erleichtern, finden viele Kurse auch an den Wochenenden statt.