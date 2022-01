Betrunkener ohne Schein mit Vaters Auto verunfallt

Am Sonntag gegen 6 Uhr wurde von einem 36-jährigen Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau der Spittaler Polizei angezeigt, dass er neben der Leitschiene der L10 Lurnfelder Landesstraße in Lurnbichl, Gemeinde Seeboden, einen verunfallten Pkw ohne Kennzeichentafeln am Dach liegend vorgefunden hatte. Personen befanden sich keine im Fahrzeug oder in der unmittelbaren Umgebung des Unfallortes.