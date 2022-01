Zeller Eisbären weiter auf der Erfolgsspur

13 Tage nach dem letzten Einsatz in der Alps Hockey League empfingen die Zeller Eisbären am Samstagabend den Tabellenzweiten Asiago. Doch von fehlender Matchpraxis war kaum etwas zu sehen. Fredrik Widen brachte sein Team in Minute vier in Front. Nach dem 2:0 durch den Finnen Jusuu Rajala sah vieles nach einem entspannten Abend für die Hausherren aus. Doch die Gäste glichen innerhalb von zwei Minuten durch Marchetti (31.) und Iacobellis (32.) aus.