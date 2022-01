Satte Teuerung macht die Salzburger vorsichtiger

Helga (49), Hotelierin aus Tweng, meint: „Uns ist es in erster Linie wichtig, hochwertige Produkte aus der Umgebung zu erwerben, dafür etwa nur zweimal in der Woche Fleisch zu essen!“ Es ist aber nicht nur die Inflation auf dem Zehnjahreshoch, die Sorgen bereitet: „Ich glaube, dass der Staat die Milliarden an Corona-Hilfen in Form von Steuern zurückholen will, ja muss“, denkt Gabriele aus Oberalm.