Messen wollen wieder Wirtschaftsmotor sein

Die Messelandschaft liegt nach zwei Jahren Pandemie brach. „Heuer darf es nicht mehr so weitergehen“, lautet der Tenor in der Branche. Aber: Derzeit unterliegen die „temporären Handelsplätze“ noch dem Veranstaltungsgesetz, mehr als 25 Besucher sind also nicht erlaubt. Die Rechnung kann für Veranstalter, Aussteller sowie die tausende interessierte Bürger so nicht aufgehen.