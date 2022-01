Beeinträchtigt: Polizei stoppte mehrere Autofahrer

Was der Polizei alles bei routinemäßigen Kontrollen unterkommt. Am Abend und in der Nacht des 21. Jänner kam es vermehrt zu Anzeigen. Nicht nur einem 21-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Flachgau, bei dem neben einem positiven Drogentest auch Cannabis und Suchtmittelutensilien sichergestellt werden konnte, musste der Führerschein vorläufig abgenommen werden. Auch ein Lenker aus der Stadt Salzburg, der erst kurz davor seinen Führerschein wieder bekommen hatte, konnte positiv auf Kokain und THC getestet werden. Den Führerschein, den er am Freitag wiederbekommen hatte, war ihm wegen Drogen am Steuer abgenommen worden.