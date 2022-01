Freitesten nicht mehr am fünften Tag möglich

Wer sich mit der Omikronvariante infiziert hat, muss länger warten bis er wieder vor die Haustür darf. Die Freitestmöglichkeit wird in der nächsten Zeit nicht mehr an Tag fünf der Absonderung ermöglicht, ließ Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher wissen. Die Wenigsten (5,8 Prozent) hätten an Tag 5 einen CT-Wert von über 30, mit dem sich Infizierte wieder unters Volks mischen dürfen.