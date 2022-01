Wohnzimmertests kehren nächste Woche zurück

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Bundesland mit knapp 2.400 erneut auf einen neuen Höchstwert gestiegen - was nicht das letzte Mal der Fall gewesen sein wird, wie der Leiter der Landesstatistik, Gernot Filipp, am Freitag betonte. Dazu kamen 2.262 Neuinfektionen binnen der vergangenen 24 Stunden. „Omikron hat sich in ganz Salzburg ausgebreitet. In fünf der sechs Bezirke wurden die Maximalwerte der vierten Welle zum Teil deutlich überschritten, lediglich der Flachgau hinke noch etwas hinterher. Besonders hoch sei die Sieben-Tage-Inzidenz derzeit bei den Zehn- bis 19-Jährigen mit einem Wert jenseits der 4.000.